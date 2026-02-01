BORGO BRANDING, A MORRO D'ORO LANCIA UN INTERESSANTE PROGETTO DI RILANCIO

C’è un momento in cui una comunità sceglie di guardarsi dentro, rileggere la propria storia e trasformarla in una risorsa per il futuro. Per Morro d’Oro questo momento coincide con l’avvio di un ambizioso percorso di rigenerazione urbana, sociale e culturale che prenderà forma attraverso il progetto “Borgo Branding”. L’Amministrazione comunale sta lavorando a un programma di riqualificazione e riorganizzazione del borgo medievale e dell’intero territorio comunale, con l’obiettivo di valorizzarne l’identità, rafforzarne l’attrattività e costruire nuove opportunità di sviluppo sostenibile. Un progetto che mette al centro la comunità, i luoghi e le tradizioni, puntando su una visione condivisa capace di coniugare memoria e innovazione. Il primo appuntamento pubblico è in programma per domani giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 11, nella sala comunale di Piazza Duca degli Abruzzi, con un incontro aperto a cittadini, associazioni, professionisti, giovani e a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del territorio. “Borgo Branding” non è pensato come un semplice evento, ma come l’inizio di un processo partecipato, volto a costruire un’immagine chiara e riconoscibile del borgo, capace di raccontarne l’anima e di renderlo sempre più accogliente per chi lo vive quotidianamente e per chi lo sceglierà come meta di visita. Rigenerare, in questo contesto, significa dare nuovo valore senza snaturare l’essenza dei luoghi. Significa immaginare un territorio vivo, sostenibile, capace di dialogare con il mondo senza perdere le proprie radici. Il messaggio che accompagna il lancio del progetto è chiaro: il futuro non si costruisce da soli. La partecipazione della comunità è l’elemento fondamentale per trasformare idee e visioni in realtà concrete. L’incontro del 5 febbraio rappresenta dunque un primo passo, un’occasione per conoscere il progetto, condividere proposte e iniziare insieme un percorso che punta a restituire centralità al borgo e a rafforzarne il ruolo nel panorama culturale e turistico del territorio. Perché ogni grande cambiamento nasce dall’ascolto. E ogni futuro solido prende forma da una comunità che sceglie di camminare unita.