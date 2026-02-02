CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO, AL VIA IL BANDO 2026 PER ATTRARRE NUOVI FLUSSI TURISTICI NELLE PROVINCE DI TERAMO E L’AQUILA

La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia lancia ufficialmente l’edizione 2026 del "Bando per la concessione di contributi per attrarre i flussi turistici". Una decisione presa dalla Giunta camerale sulla scia del successo registrato negli anni precedenti, confermando la misura come volano di crescita per l'economia del settore nelle province di L’Aquila e Teramo. I dati dell'ultimo monitoraggio evidenziano, infatti, che in risposta al bando nel 2025 sono state registrate 39.112 presenze (con un incremento del +259,3% rispetto al 2023) e 12.097 arrivi sul territorio (+122,3% rispetto al 2023).

Il bando ha favorito, in particolare, la permanenza media e la destagionalizzazione.

Il Lazio si conferma la principale regione di provenienza (46,9%), seguita da Campania (8,2%) e Lombardia (7,1%).

A livello internazionale, i gruppi più numerosi provengono da Germania e Belgio, e c’è stato un incremento di turisti americani.

L'iniziativa si rivolge a tour operator, agenzie di viaggio, scuole, associazioni, enti del terzo settore (RUNTS) e parrocchie. L’entità dei contributi (per minimo 2 pernottamenti) sono per i turisti stranieri (minimo 10 persone) fino a 10mila euro per gruppo; per gli Italiani (minimo 25 persone) fino a 6mila euro per gruppo. Ogni beneficiario potrà presentare istanze per un massimo di 200 partecipanti complessivi durante l'anno. Previsto, inoltre, il rimborso del 50% delle spese sostenute per guide riconosciute dalla Regione Abruzzo, al fine di incentivare un turismo di qualità e consapevole. La validità dei benefici è per i periodi di bassa stagione, mentre per i comuni capoluogo di L'Aquila e Teramo vale per tutto l'anno, supportando così la centralità dei centri storici.

I dettagli completi e i moduli sono consultabili sul portale istituzionale della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, anche in lingua Inglese, all’indirizzo: www.cameragransasso.camcom.it