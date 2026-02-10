FONDAZIONE TERCAS, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL FIANCO DELLE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO





Fondazione Tercas rinnova il suo sostegno alle comunità locali incontrando, con Cassa Depositi e Prestiti, le istituzioni e gli attori del territorio della Provincia di Teramo. L'evento, che si è tenuto presso l'Università degli Studi di Teramo, ha visto la partecipazione dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI). È stata questa l'occasione per proseguire un dialogo volto a rafforzare la già solida collaborazione tra realtà impegnate per la crescita socio-economica del Paese.

Nel corso dell'incontro CDP ha presentato l'ampio ventaglio di soluzioni messe a disposizione degli Enti per favorire la crescita del tessuto economico e sociale della Regione. In particolare, a supporto delle PA locali, con riferimento al triennio 2022-2024 Cassa Depositi e Prestiti ha erogato risorse complessive pari a 510 milioni di euro a beneficio di 641 soggetti che operano in Abruzzo. I risultati raggiunti da CDP a vantaggio del tessuto locale sono anche il frutto della collaborazione con le Fondazioni di Origine Bancaria, agendo con il comune obiettivo di alimentare la crescita sociale, civile e culturale dei territori.

Giorgio Righetti, Direttore Generale di ACRI:

"La positiva collaborazione tra Fondazione Tercas e Cassa Depositi e Prestiti si inserisce in un quadro nazionale più ampio, che da oltre ventitré anni vede le Fondazioni di origine bancaria presenti nell'azionariato di CDP. Un'esperienza che ha favorito una reciproca contaminazione, ispirata a una visione condivisa dello sviluppo sostenibile del Paese. Per le Fondazioni, questo impegno è coerente con la propria missione, realizzata sia attraverso l'attività istituzionale sia tramite una gestione del patrimonio sempre più orientata all'impatto sociale. In questo quadro si collocano iniziative come i programmi di housing sociale, che hanno sostenuto interventi di rigenerazione urbana in molte aree d'Italia, rispondendo ai bisogni di anziani, studenti e di diverse fasce della popolazione."

Vincenzo Piero di Felice, Presidente della Fondazione Tercas:

"L'incontro di oggi conferma il ruolo della Fondazione come ponte tra istituzioni, territorio e comunità. Il dialogo con Cassa Depositi e Prestiti e con ACRI rafforza una collaborazione orientata a sostenere progettualità concrete e a promuovere uno sviluppo duraturo, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni delle comunità locali."

Esedra Chiacchella, Responsabile Finanziamenti e Strumenti Finanziari Pubblica Amministrazione CDP:

"Gli eventi come quello di oggi a Teramo sono per Cassa Depositi e Prestiti un'occasione di confronto con le realtà di riferimento per il tessuto locale, appuntamenti fondamentali per approfondire specifiche tematiche e dare le risposte più efficaci alle istanze delle comunità. Ringraziamo tutti i partecipanti e in particolare Acri e Fondazione Tercas che permettono nel quotidiano di realizzare sinergie che valorizzano il nostro lavoro. La vicinanza di CDP agli Enti Locali, ai Comuni, si rinnova ora con il piano di rinegoziazione dei mutui già approvato e per cui a breve si aprirà la finestra per aderire."

Hanno preso parte alla giornata anche la Segmento Organizzazioni Non Profit presso Sinloc - Sistema Iniziative Locali SpA, Claudia Turolla, e per CDP il Responsabile Relazioni Business PA Centro Italia, Cristian Virgili, e il Responsabile Relazioni Business PA Centro-Est, Nicola Cocco, con Laura Debolini di Relazioni Business Pubblica Amministrazione Centro-Est.