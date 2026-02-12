AL VIA IL PERCORSO FORMATIVO DELL'ITS ACADEMY AGROALIMENTARE, ECCO IL PROGETTO EDIHAMO

Parte ufficialmente il 16 febbraio il percorso formativo dell’ITS Academy Agroalimentare nell’ambito del progetto EDIHAMo, con un programma pensato per accompagnare aziende e Istituzioni nella trasformazione digitale e nell’adozione consapevole delle nuove tecnologie. L’ITS opera all’interno del progetto ai fini della Formazione e sviluppo delle competenze, contribuendo a costruire competenze concrete e subito spendibili su temi oggi decisivi: Intelligenza Artificiale applicata e Cybersecurity. L’ITS ha il ruolo di hub formativo: coordina l’avvio dei percorsi, costruisce l’impianto didattico, organizza l’erogazione delle lezioni e garantisce un approccio operativo, vicino ai bisogni concreti di aziende e scuole.

Le adesioni confermano l’interesse e la necessità di questo tipo di intervento: partecipano 7 aziende del settore agroalimentare– Molino Candelori, Scuppoz Liquori SRL, Casearia del Colle, Birrificio La Casa di Cura, Az. Ager di Domenico Di Felice, Frantoio Tini, Az. Agricola Venditti di Avezzano – e 4 Istituti scolastici – Pascal Teramo, Di Poppa-Rozzi Teramo, Arrigo Serpieri Avezzano e l’Istituto Zoli di Atri. Un gruppo eterogeneo che trova nell’ITS un punto di riferimento per orientarsi tra tecnologie in rapida evoluzione e applicazioni pratiche.

Il percorso formativo, con calendari già definiti, partirà ufficialmente il 16 febbraio e sarà articolato in tre moduli centrali, costruiti proprio per far dialogare esigenze diverse e competenze trasversali:

AI per il Marketing (per le aziende), per usare l’Intelligenza Artificiale come strumento di comunicazione, promozione e analisi;

(per le aziende), per usare l’Intelligenza Artificiale come strumento di comunicazione, promozione e analisi; AI per la didattica (per le scuole), per innovare metodi e strumenti formativi in modo consapevole;

(per le scuole), per innovare metodi e strumenti formativi in modo consapevole; Cybersecurity (per entrambi), per rafforzare la protezione di dati, sistemi e processi, riducendo rischi e vulnerabilità.

L’ITS garantirà anche la qualità dell’erogazione grazie a una modalità blended (mista) che unisce l’importanza di una didattica in presenza alla possibilità di conciliare i tempi della formazione grazie agli strumenti online.

Le lezioni in presenza si terranno presso la sede operativa ITS in Viale Bovio 55 a Teramo, e presso l’Istituto Serpieri di Avezzano con i docenti Lorenzo Spinosi e Giuseppe Pittari, orientate soprattutto all’approfondimento tecnico e alle attività laboratoriali.

“La formazione online” spiega la direttrice dell’ITS Miriam Tullii “sarà erogata tramite lo spazio digitale di cui è titolare la Fondazione ITS Academy Agroalimentare Teramo nell’ambito della piattaforma Federica Web Learning, che ospiterà i contenuti teorici e le attività in modalità e-learning asincrona”.

“L’obiettivo complessivo è chiaro e misurabile” conclude la presidente Enrica Salvatore “aumentare la competitività delle imprese, accompagnandole nella trasformazione digitale, e supportare le organizzazioni del settore pubblico – incluse le scuole – nel rispondere alle sfide tecnologiche. In questo quadro, l’ITS Academy Agroalimentare Teramo agisce da motore formativo costruendo un percorso che porta innovazione e competenze sul territorio”.