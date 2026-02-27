IL GRUPPO CIRCI DELL'AQUILA SI AGGIUDICA APPALTO DA 5,2 MILIONI PER L'AMMODERNANTO E VELOCIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO TRA LUCCA E PISTOIA

Sarà il Gruppo Circi dell'Aquila a realizzare in Toscana l'intersezione tra la strada regionale 435 “Lucchese” a con la strada provinciale 40 “Della Nievole”, nel comune di Serravalle Pistoiese. L'appalto è stato aggiudicato dalla Regione Toscana per un importo di 5.212.532,68 euro e i lavori partiranno breve. L'intervento rientra in un pacchetto di circa 33 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione, È questa solo una delle numerose commesse fuori regione dell'impresa del capoluogo guidata dal 44enne Valerio Circi, assieme al fratello, il 50enne Palmantino Circi, che conta 150 dipendenti, protagonista anche della ricostruzione post sisma nel cratere 2009 dell’Aquila e in quella 2016-2017 del Centro Italia. Realtà fondata dal padre Donato Circi, scomparso nel maggio del 2021, a 71 anni, sindaco del comune aquilano di Cagnano Amiterno. "L'intervento - commenta Valerio Circi -, riguarda un tratto particolarmente critico dell’asse viario che collega Pistoia a Lucca, attraversando numerosi centri della Valdinievole. Siamo dunque pronti a mettere in pratica tutta l'esperienza e le tecnologie acquisite negli anni, anche nell'ambito delle infrastrutture viarie, garantendo il miglior risultato, nel minor tempo possibile. Mi piace anche ricordare che nostro padre iniziò la sua attività professionale come capo cantiere con ben 300 operai da gestire, per realizzare strade in Siria". Il Gruppo Circi si è aggiudicato l'appalto con le sue società, costituite in raggruppamento temporaneo di imprese, G.C. Appalti srl, capogruppo, e Circi spa. Come attestato dalla classifica Ft1000 Europe’s fastest growing companies, il Gruppo Circi è al 273º posto a livello nazionale con un tasso di crescita del 623,3%. Tra le realizzazioni recenti, la riqualificazione di via Ottaviano, via Risorgimento, via del Gelsomino e del sottopasso Gregorio VII a Roma, la ristrutturazione di fabbricati a servizio della metropolitana di Milano, la ristrutturazione del mercato coperto di Teramo e dell’ospedale di Popoli, l’ex calzificio Torrieri a Lanciano, i lavori all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, per la riqualificazione dei padiglioni L4 ed L5. Il Gruppo Circi ha anche realizzato il rifacimento di piazza Palazzo all’Aquila, dove si affaccia Palazzo Margherita, sede del Consiglio comunale e il restauro dell’ex monastero Braga di Teramo. In svolgimento gli interventi a villa Paradiso a Brescia, dimora storica del settecento e nelle palazzine di via Solari a Milano.