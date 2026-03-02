GAS, ITALGAS CEDE ANCHE TERAMO: RETI E 120MILA CONTATORI ALL’ATI PLURES-ESTRA-CENTRIA

Italgas ha perfezionato la cessione del 100% delle attività di distribuzione del gas negli Atem Bari 2, Barletta-Andria-Trani, Pisa e Teramo all’ATI composta da Plures, Estra e Centria. L’operazione riguarda complessivamente 120mila punti di riconsegna attivi, oltre alle reti, agli impianti, al personale e a tutti gli asset funzionali al servizio. Le attività cedute erano state in precedenza conferite in una società di nuova costituzione e sono state trasferite per un corrispettivo complessivo di 108,5 milioni di euro. La dismissione rientra negli impegni assunti da Italgas nell’ambito del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha autorizzato l’acquisizione di 2i Rete Gas, in coerenza con quanto già comunicato dalla società lo scorso 9 ottobre. Per il territorio teramano il passaggio comporta il cambio di operatore nella gestione della distribuzione del gas, con il subentro del raggruppamento Plures-Estra-Centria nelle infrastrutture e nel servizio. Italgas ha inoltre precisato che il trasferimento delle attività relative agli altri otto Atem interessati dal piano di dismissioni è previsto nel secondo trimestre del 2026, completando così il processo avviato a seguito dell’operazione 2i Rete Gas.