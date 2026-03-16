FONDAZIONE COMMERCIALISTI / SABRINA SACCOMANDI NUOVO PRESIDENTE, TUTTI I NOMI DEL DIRETTIVO



Si è tenuto venerdì 13 marzo, presso la sede di via M. Delfico, l’insediamento ufficiale del nuovo Comitato Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Teramo. L’organismo è stato formalmente costituito su indicazione del Presidente Augusto Valchera e del Consiglio dell’Ordine, che hanno proceduto alla nomina della Dott.ssa Sabrina Saccomandi al vertice della Fondazione. A garantire un costante raccordo e una piena sinergia tra l’istituzione e la sua struttura operativa, l’organigramma vedrà la partecipazione attiva dei consiglieri referenti Lucia Zazzetta e Lorenzo De Luca. «La scelta della Dott.ssa Saccomandi — professionista di comprovato prestigio, attiva in ambito nazionale e accademico — conferma la volontà di proiettare la Fondazione verso nuovi scenari, valorizzando sempre più la funzione del Dottore Commercialista come partner strategico delle imprese e interprete qualificato delle trasformazioni economiche - spiega una nota - l’insediamento ha segnato un momento di continuità e rinnovamento: un ringraziamento particolare è stato rivolto al precedente vertice per il lavoro svolto, riconoscendo come l’esperienza maturata rappresenti il fondamento per affrontare le sfide del mercato globale, sempre più complesse e interconnesse. Il modello formativo e il relativo programma pongono al centro la professione e il suo futuro. I giovani, in particolare, saranno il pilastro su cui costruire la prossima generazione di Commercialisti: professionisti altamente competenti, capaci di integrare conoscenze tecniche, cultura economica, tecnologia e visione internazionale».

La Fondazione investirà in un modello di formazione innovativo, che accompagni la categoria nella transizione digitale e nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale, strumenti che non sostituiscono la figura del commercialista, ma ne amplificano il ruolo di consulente, analista e garante della sostenibilità aziendale. Al tempo stesso, il radicamento territoriale rimane un valore imprescindibile. La Fondazione si propone come connettore strategico e culturale, favorendo la collaborazione con istituzioni, enti locali e altri ordini professionali per costruire una rete multidisciplinare capace di rispondere alle esigenze della comunità e del sistema produttivo provinciale. Il Dottore Commercialista assume così un ruolo centrale non solo come consulente, ma come attore dello sviluppo economico e sociale.

Insieme alla Presidente Saccomandi, il nuovo Comitato Direttivo è composto dai professionisti: Federico Di Giannatale, Andrea Sacripante, Davide Pilotti, Antonio Della Croce, Pamela Petrucci, Andrea Salvi, Jonas Micolucci, Serena Crocetti, Michela Vischia, Alfonso Casalena e Daniela Dell'Aguzzo. Sono stati nominati inoltre: Vicepresidente: Federico Di Giannatale; Segretario: Serena Crocetti; Tesoriere: Jonas Micolucci La squadra è già al lavoro per tradurre questa visione in azioni concrete, rafforzando l’identità del commercialista come professionista multidisciplinare, garante del buon funzionamento del sistema economico e partner affidabile delle imprese. Competenza, passione, responsabilità e una moderna proiezione della professione guideranno il percorso della Fondazione a servizio dell’intera categoria e della provincia di Teramo.