EDILIZIA IN ABRUZZO, CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE

Il settore edile abruzzese nel 2025 mostra un andamento più dinamico rispetto al resto d’Italia, con dati in crescita su occupazione, ore lavorate e numero di imprese. Secondo l’analisi dell’Ance, i lavoratori aumentano del +5,3% (contro il +3,4% nazionale) e le ore lavorate del +3,36%, segno di cantieri più attivi. In controtendenza anche le imprese, in lieve aumento (+0,47%) mentre a livello nazionale calano. A trainare il comparto sono soprattutto le opere pubbliche sostenute dal Pnrr e la ricostruzione post-sisma, mentre il settore privato è in difficoltà: la riqualificazione abitativa cala del 18% e la nuova edilizia segna un -5%, anche per la riduzione degli incentivi e la mancanza di politiche strutturali sulla casa. Per il 2026 si prevede una ripresa degli investimenti (+5,6%), spinta ancora dal pubblico, con un recupero anche della riqualificazione. Tuttavia, restano incognite legate allo scenario internazionale e ai costi di energia e materiali. In Abruzzo la crescita dovrebbe proseguire in modo più stabile, con il Pnrr e i grandi cantieri pubblici come principali motori.