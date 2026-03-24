TERAMO, IMPRESE E FINANZA A CONFRONTO: FONDAZIONE TERCAS E CDP PUNTANO SULLA CRESCITA

Un momento di dialogo tra imprese, istituzioni e sistema finanziario per rafforzare lo sviluppo del territorio. È quello promosso da Fondazione Tercas insieme a Cassa Depositi e Prestiti all’Università di Teramo, con la partecipazione degli attori economici regionali. Nel corso dell’incontro, CDP ha illustrato strumenti e soluzioni a supporto degli investimenti e della competitività delle aziende abruzzesi. Nel triennio 2022-2024 sono state sostenute oltre 1.100 imprese locali, con risorse pari a circa 450 milioni di euro. Per il presidente della Fondazione Tercas, Vincenzo Piero Di Felice, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione utile per intercettare i bisogni del territorio e rafforzare le sinergie. Sulla stessa linea Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che ha sottolineato il valore del confronto per sostenere crescita e accesso al credito. Cassa Depositi e Prestiti ha ribadito il proprio impegno ad affiancare le imprese nei percorsi di sviluppo, puntando su ascolto e strumenti concreti a supporto dell’economia locale.