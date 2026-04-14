FLIXBUS INAUGURA LE PRIME TRATTE INTERNAZIONALI CON IL TERAMANO

FlixBus rafforza il servizio nel Teramano, per offrire ancora più scelta a chi parte dalla provincia e incentivare l’arrivo di nuovi visitatori sul territorio. Precisamente, la società inaugura le primissime tratte internazionali con Mosciano Sant’Angelo, che sarà collegata senza cambi con la Svizzera e con la Francia. In questa novità si riflette la visione di FlixBus, che con un’offerta alla portata di tutte le tasche vuole incentivare presso il pubblico globale la scoperta di centri più piccoli, oltre alle grandi mete turistiche. Mosciano Sant’Angelo collegata ogni giorno con la Svizzera e cinque giorni a settimana con la Francia

I collegamenti internazionali con Mosciano Sant’Angelo partiranno come sempre da Via Italia, a breve distanza dalla stazione ferroviaria, con la possibilità di raggiungere Giulianova in treno in pochi minuti.

Ogni giorno, alle 5:50, partirà una corsa che raggiungerà Lugano nel primo pomeriggio, alle 15:40, e Zurigo poche ore dopo, alle 18:30.

Dal mercoledì alla domenica, inoltre, alle 7:15 un’altra corsa consentirà di raggiungere in giornata Grenoble, importante snodo della rete FlixBus in Francia collegato con Parigi, Lione e altre città.

Garantendo collegamenti diretti fra la fermata di Via Italia e l’estero, FlixBus intende da un lato ampliare le opportunità di viaggi di chi parte dal Teramano, e dall’altro rendere il territorio accessibile ai flussi dei visitatori in arrivo dalla Svizzera e dalla Francia, che potranno trattenersi a Mosciano Sant’Angelo o continuare il viaggio verso i comuni circostanti. Si consolida l’offerta di tratte interregionali, con più corse per le Marche, Rimini, Bologna e Milano

Si rafforzano anche le tratte attive fra Mosciano Sant’Angelo e alcune delle principali città italiane: ogni giorno operano fino a tre corse al giorno per San Benedetto del Tronto, distante mezz’ora, Ancona, che si può raggiungere in circa un’ora e mezza, e Bologna, con tempi di viaggio a partire da 3 ore e 55 minuti. Aumentano anche le corse per Rimini (a circa 3 ore) e Milano.

In provincia di Teramo, gli autobus verdi collegano anche il capoluogo di provincia, la località di Alba Adriatica e la frazione di Val Vomano, nel comune di Penna Sant’Andrea.

Entrambe le destinazioni rientrano fra le fermate FlixBus che si trovano in comuni con meno di 20.000 abitanti, che in Italia costituiscono circa il 40% dell’intera rete.

A proposito di FlixBus

FlixBus è il servizio su gomma del gruppo Flix, che mira a trasformare l’industria del trasporto collettivo con soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno, operando in più di 40 Paesi in cinque continenti con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound. Con il suo modello di business asset-light e la sua innovativa infrastruttura tecnologica, Flix, lanciata nel 2013, ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel mercato dei viaggi in autobus a lunga percorrenza in Europa, Nord America e Turchia, espandendosi anche in Sud America e nella regione Asia Pacifico.

Spinta da un approccio pionieristico alla mobilità sostenibile, Flix ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine con l'iniziativa Science Based Targets (SBTi). Ad aprile 2024, SBTi ha convalidato tali obiettivi, riconoscendo che la strategia di Flix è in linea con gli obiettivi globali per la protezione del clima.

Mentre il team Flix si occupa della pianificazione della rete, delle strategie di prezzo, della gestione delle operazioni, del marketing, delle vendite, del controllo qualità e del business development con un approccio data-driven, ai partner è affidato il servizio operativo quotidiano. L'innovativo connubio fra le competenze tecnologiche di Flix e il tradizionale settore del trasporto passeggeri su gomma e rotaia ha trasformato una start-up europea in una società travel tech leader a livello globale in espansione.

Per maggiori informazioni: www.flixbus.it