L'ITS ACADEMY AGROALIMENTARE TERAMO ACCOGLIE 11 DOCENTI ERASMUS DALLA SPAGNA

Si è svolto oggi, al Castello Della Monica di Teramo, l’incontro di accoglienza della delegazione di undici docenti provenienti dalla Spagna, ospiti dell’ITS Academy Agroalimentare Teramo nell’ambito di un programma di mobilità Erasmus+ dedicato allo scambio di esperienze, metodi didattici e buone pratiche nel settore agroalimentare. L’appuntamento ha rappresentato un primo momento di conoscenza e confronto, durante il quale i docenti hanno potuto incontrare lo staff e approfondire l’identità e il modello formativo dell’ITS Academy Agroalimentare Teramo, una realtà che punta con decisione sul legame tra formazione, imprese e territorio.

La delegazione è composta da docenti provenienti da diversi istituti spagnoli: IES Llopis Marí, IES Dr. Lluís Simarro, IES Enguera, IES Alcalans e IES Ravatxol. Un gruppo che porta con sé esperienze e competenze legate in particolare agli ambiti della cucina e della pasticceria. Nei prossimi giorni il programma proseguirà con una serie di visite e momenti di approfondimento in alcune aziende del territorio, per offrire ai docenti ospiti una conoscenza diretta delle produzioni tipiche e dei processi della filiera agroalimentare locale. Sono previste tappe da Centini Chocolate, al Frantoio Montecchia, fino a Scuppoz Liquori, per concludersi con la visita alla cantina Vini Faraone. L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione internazionale già avviato nei mesi scorsi attraverso il programma Erasmus+, che ha visto anche lo staff dell’ITS Academy Agroalimentare Teramo protagonista di una precedente esperienza di mobilità in Spagna, a Valencia.