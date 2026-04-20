AL GRUPPO CIRCI VA L' APPALTO DA 1,4 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI A PRECI IN UMBRIA

Sarà il gruppo Circi dell'Aquila ad effettuare i lavori di riparazione con miglioramento sismico della Caserma dei Carabinieri nel comune di Preci, in provincia di Perugia, uno dei tanti edifici danneggiati dal terremoto del 2016.



L'intervento, dal valore di 1.466.652,36 euro, era inserito nel “primo programma degli interventi di ricostruzione”, approvato con l'ordinanza 37 del settembre 2017 da parte della struttura commissariale.



Amministratori del Gruppo Circi sono il 46enne Valerio Circi e il fratello 50enne Palmantino Circi, a capo di un sodalizio fondato dal padre Donato Circi, scomparso nel maggio del 2021, a 71 anni, sindaco del comune aquilano di Cagnano Amiterno e che conta oggi 150 dipendenti, protagonista della ricostruzione post sisma nel cratere 2009 dell’Aquila e in quella 2016-2017 del Centro Italia, moltiplicando negli anni gli appalti ottenuti fuori regione.



"Per noi questo intervento assume un significato particolare - spiega Valerio Circi -: ci consente ancora una volta di dare il nostro contributo alla rinascita di un territorio, quello del cratere 2016, che ha subìto la devastazione del terremoto, esperienza che anche a noi aquilani è toccata in sorte. In tal senso, la caserma dei Carabinieri rappresenta un presidio di sicurezza e legalità, e l'intervento è un passo ulteriore per la ricostruzione anche del tessuto sociale e dei servizi essenziali".



L'affidamento è avvenuto, con proceduta negoziata, da parte della centrale di committenza Valle spoletana e Valnerina, per conto del Comune di Preci, con l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato a giugno 2025.