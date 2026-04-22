PNRR, TERAMO TRA RITARDI E RISCHI: SENZA CANTIERI CHIUSI ENTRO IL 30 GIUGNO FONDI A RISCHIO

C’è una data che pesa come un ultimatum: 30 giugno. Non è solo una scadenza tecnica, ma il punto di non ritorno tra ciò che potrà essere realizzato e ciò che rischia di andare perduto. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una delle più grandi opportunità di sviluppo degli ultimi decenni, ma anche una prova concreta di efficienza amministrativa. E in questa prova, l’Abruzzo – e in particolare la provincia di Teramo – mostrano segnali preoccupanti.

I numeri parlano chiaro: nella regione è stato speso appena il 26% delle risorse disponibili, su oltre 6,5 miliardi destinati a migliaia di progetti. In ambiti strategici come le infrastrutture, la percentuale scende ulteriormente. Ma al di là dei dati generali, è Teramo a offrire uno spaccato emblematico delle difficoltà.

Qui il PNRR si traduce in una miriade di interventi diffusi, tra costa ed entroterra. Una distribuzione capillare che, però, si trasforma in un limite: troppi progetti, spesso di piccola entità, gestiti da amministrazioni locali con risorse e strutture limitate. Il risultato è una macchina rallentata, che fatica a rispettare i tempi imposti dall’Europa.

Anche sul fronte sanitario, uno dei pilastri del Piano, la situazione non è diversa. Case di comunità e strutture di prossimità procedono a rilento, con una spesa che si attesta poco sopra il 20% delle risorse disponibili. Un dato che evidenzia non solo un ritardo operativo, ma una difficoltà strutturale nella gestione degli investimenti.

Il rischio è concreto: non riuscire a completare i cantieri entro la scadenza e perdere i finanziamenti. Perché il PNRR non premia l’avvio dei lavori, ma la loro conclusione. E in territori come Teramo, dove la frammentazione amministrativa è elevata, la sfida diventa ancora più complessa.

Il problema, infatti, non è la mancanza di fondi o di progettualità. È la capacità di trasformare le risorse in opere reali. Una distanza che in Abruzzo appare evidente e che trova nella provincia teramana uno dei punti più critici.

Non si tratta di un caso isolato, ma di un segnale più ampio. L’Abruzzo diventa così uno specchio delle difficoltà nazionali: un sistema che fatica a passare dalla programmazione alla realizzazione, mettendo a rischio non solo i fondi europei, ma anche la credibilità del Paese.

Il 30 giugno rappresenterà quindi molto più di una scadenza. Sarà un banco di prova decisivo. Per Teramo, come per l’intera regione, è il momento di accelerare: chiudere i cantieri, semplificare le procedure e rafforzare la capacità amministrativa.

In gioco non ci sono solo risorse economiche, ma il futuro stesso del territorio. E la possibilità di non perdere, ancora una volta, il treno dello sviluppo.