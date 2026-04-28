SANIFICAZIONI ALL’OSPEDALE DI ATRI, SINDACATI DENUNCIANO: “STIPENDI NON PAGATI E NESSUNA CERTEZZA”

Le segreterie provinciali di UGL e Filcams CGIL di Teramo lanciano l’allarme sulla situazione delle lavoratrici impiegate nei servizi di sanificazione e pulizia presso l’Ospedale San Liberatore.

Secondo quanto denunciato dai sindacati, le addette della ditta in subappalto Ecosystem 2000 si trovano in una condizione di forte incertezza: al momento non avrebbero alcuna garanzia sul pagamento dello stipendio corrente e mancherebbero indicazioni chiare anche sui tempi di corresponsione delle mensilità arretrate di marzo e aprile, oltre alle quote di TFR maturate.

Una situazione definita “estremamente grave e inaccettabile”, che coinvolge lavoratrici – spesso donne e madri – impegnate quotidianamente in un servizio essenziale all’interno della struttura sanitaria, contribuendo con professionalità alla tutela della salute pubblica.

I sindacati puntano il dito anche sulla responsabilità della società affidataria dell’appalto, Dussmann Service, chiedendo un intervento immediato. In particolare, viene sollecitata l’attivazione urgente di tutte le procedure necessarie, inclusa l’eventuale surroga, per garantire il pagamento di quanto dovuto ai lavoratori coinvolti.

Contestualmente, UGL e Filcams CGIL chiedono un intervento della ASL e delle istituzioni competenti affinché venga tutelata la dignità dei lavoratori e si ristabilisca, nel più breve tempo possibile, una condizione di certezza economica e contrattuale.