OSPEDALE DI ATRI, ARRETRATI IN PAGAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE

Si avvia verso la risoluzione la vicenda legata al subappalto del servizio di pulizie all’ospedale di Atri, dove si erano registrati ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori. L’impresa appaltatrice Dussmann ha attivato la procedura di surroga nei confronti della ditta subappaltatrice Ecosystem 2000, con l’obiettivo di liquidare direttamente le somme arretrate spettanti ai dipendenti. Secondo quanto emerso dalle interlocuzioni con la Asl, l’azienda prevede di completare i pagamenti entro il mese di maggio, mentre sono ancora in corso i conteggi degli emolumenti. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di erogare a breve un primo acconto. Nel frattempo, è stato definito anche il cambio nel subappalto: la Ecosystem 2000 cesserà il servizio il 30 aprile e, a partire dal 1° maggio, subentrerà la Testardi Srl, già operativa nello stesso ambito all’interno dell’ospedale di Sant'Omero.

“La Asl segue da vicino l’evoluzione della vicenda – ha dichiarato il direttore generale Maurizio Di Giosia –. Abbiamo sempre mostrato particolare attenzione in situazioni come questa, soprattutto quando coinvolgono i lavoratori. La Dussmann ci ha assicurato il massimo impegno per accelerare i tempi dei pagamenti. Inoltre il cambio di subappalto avverrà a giorni, con una ditta di comprovata affidabilità”.