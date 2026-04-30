SANT'ATTO/ ALFAGOMMA, INTERROGAZIONE IN ARRIVO: “DIFENDERE IL CONTROLLO ITALIANO E I POSTI DI LAVORO”

Il futuro di AlfaGomma finisce al centro dell’attenzione parlamentare. Giulio Centemero, deputato e capogruppo della Lega in Commissione Finanze, annuncia infatti la presentazione, nei prossimi giorni, di un’interrogazione al Governo per fare chiarezza sugli sviluppi della procedura di liquidazione dell’azienda. Il gruppo, realtà di primo piano nel panorama industriale italiano con stabilimenti in Lombardia, Abruzzo (a Sant'Atto nella zona industriale) e Calabria, è riconosciuto a livello internazionale per la progettazione, produzione e fornitura di tubi flessibili assemblati di alta qualità. L’iniziativa parlamentare punta a sollecitare un impegno concreto dell’Esecutivo affinché l’azienda rimanga sotto controllo italiano, evitando operazioni che possano portare a delocalizzazioni e garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali. “Difendere AlfaGomma – sottolinea Centemero – significa tutelare un asset strategico per il sistema industriale nazionale e preservare un patrimonio costruito nel tempo grazie a competenze e investimenti italiani”.