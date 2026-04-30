FRANCO PATACCHINI E' IL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO DI AGENA, SOCIETA' IN HOUSE DELLA PROVINCIA

Il presidente Camillo D’Angelo ha firmato il decreto di nomina del nuovo amministratore unico di Agena srl - società in house dell’Ente. Si tratta dell’architetto Franco Patacchini di Castellalto, una lunga esperienza in ambito progettuale e urbanistico, amministratore della società P+ Architettura. Patacchini ha anche ricoperto incarichi istituzionali e negli anni 2000 è stato vice sindaco di Canzano. “Ho avuto modo questa mattina, in occasione dell’Assemblea di Agena, di ringraziare e salutare l’amministrare uscente, Francesco Marconi, per il lavoro svolto in questi anni. Oggi abbiamo una in house in salute che opera in un settore altamente strategico, che offre supporto a cittadini e imprese sui servizi e le tecnologie per il risparmio energetico. Dopo la visione dei numerosi curricula pervenuti la scelta è caduta su un professionista che vanta una lunga e qualificata esperienza nel mondo dei servizi e dell’impresa e che, allo stesso tempo, conosce molto bene la macchina amministrativa. Un connubio felice per una società come Agena” dichiara il presidente D’Angelo. AG.EN.A. è l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo. Nata nel 2003, grazie al supporto del programma della Commissione Europea "SAVE II", per iniziativa della Provincia di Teramo e di altri soci fondatori.

Nel 2012, per volontà della Provincia, AG.EN.A. è stata trasformata in una società a responsabilità limitata "in house" e, attualmente, la Provincia di Teramo detiene il 100% delle quote della Società.