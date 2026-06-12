ALFA GOMMA TRATTA IN ESCLUSIVA CON DANFOSS: VERSO LA CESSIONE DELLO STORICO GRUPPO DEI FRATELLI GIANNASIO

I liquidatori di Alfa Gomma, la storica società dei fratelli Guido ed Enrico Giannasio assistita durante il procedimento da Lazard e con sedi in Lombardia, Calabria, Abruzzo e Piemonte, trattano in esclusiva con la danese Danfoss dopo aver esaminato alcune offerte vincolanti. L'offerta, fanno sapere Claudio Roberto Calabi, Enrico Cotta Ramusino, Andrea Amaduzzi del Collegio dei liquidatori, prevede tra l'altro "prospettive di continuo sviluppo industriale per il business (sistemi per fluidi industriali e idraulici, ndr), con un chiaro impegno di lungo periodo volto a rafforzare l'operatività, sostenere la base industriale e garantire stabilità, crescita e continui investimenti nelle persone, nelle competenze e nelle attività operative di Alfa Gomma". Danfoss è un gruppo globale specializzato nella progettazione e produzione di componenti e sistemi avanzati per i settori Mobile & Industrial Hydraulics, Power Electronics & Drives, HVACR & Climate Technologies, e ha chiuso il 2025 Danfoss con 9,4 miliardi di ricavi; è presente in Italia, con una piattaforma industriale e commerciale consolidata e numerosi stabilimenti, uffici e centri operativi distribuiti sul territorio nazionale.