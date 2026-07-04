SALDI ESTIVI AL VIA: IN ABRUZZO SPESA MEDIA DI 201 EURO A FAMIGLIA. A TERAMO IL PRE-SALDI NON DECOLLA, INIZIATIVA DA RIPENSARE, NON BASTANO I VESTITI FUORI DAI NEGOZI

Scattano oggi anche in Abruzzo i saldi estivi, con aspettative importanti per il commercio ma anche con le consuete polemiche sulla data di avvio, giudicata da molti esercenti ancora troppo anticipata rispetto al pieno della stagione estiva. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a circa 91 euro a persona, mentre il valore complessivo delle vendite di fine stagione dovrebbe raggiungere i 3,2 miliardi di euro a livello nazionale. Non tutti, però, attendono l'apertura ufficiale. Per Fismo-Confesercenti, infatti, il 36% dei consumatori ha già effettuato acquisti nei giorni scorsi grazie alle promozioni anticipate inviate tramite newsletter, messaggi privati e campagne dedicate da parte di numerosi marchi nazionali e internazionali, soprattutto online. Tra gli articoli più ricercati figurano calzature, t-shirt, top, maglieria estiva, abiti, pantaloni e gonne. Restano evidenti anche le differenze tra uomini e donne: i primi puntano maggiormente sull'abbigliamento sportivo, mentre le seconde privilegiano vestiti, accessori e borse. Dal settore arriva però un nuovo appello per rivedere il sistema dei saldi. Secondo Fismo-Confesercenti, le vendite di fine stagione rappresentano ancora una quota fondamentale del fatturato dei negozi di abbigliamento, ma negli ultimi anni il loro peso si è progressivamente ridotto a causa delle continue promozioni anticipate e della concorrenza dell'e-commerce, dove spesso non vengono rispettate le stesse regole imposte ai negozi tradizionali. L'associazione ricorda anche i numeri della crisi: tra il 2019 e il 2025 hanno chiuso in Italia oltre 18 mila negozi di abbigliamento e calzature, con circa 17 mila posti di lavoro persi. Da qui la richiesta di una riforma che garantisca maggiore equilibrio tra commercio fisico e vendite online e l'avvio di una raccolta firme per una proposta di legge finalizzata al rilancio dei centri urbani. Come ogni anno, Confcommercio ricorda inoltre alcune regole utili ai consumatori. Il cambio del prodotto acquistato non è obbligatorio, salvo il caso in cui il capo presenti difetti o non sia conforme. Nei negozi online, invece, resta valido il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Anche la prova dei capi è rimessa alla discrezione del commerciante, mentre è obbligatorio esporre chiaramente il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale.

A TERAMO L'ANTICIPAZIONE NON CONVINCE

A Teramo, intanto, la vigilia dei saldi non ha prodotto gli effetti sperati. L'iniziativa organizzata dal Consorzio Shopping, con aperture serali e piccoli omaggi ai clienti e la merce esposta in bella vista davanti ai negozi stile mercato del sabato, non ha richiamato il pubblico auspicato dai commercianti anche se la gente girava. Le vie del centro non hanno registrato un particolare incremento degli acquisti. Un risultato che conferma come anticipare le promozioni, almeno in questa occasione, non sia bastato a rilanciare il commercio cittadino, occorre ben altro. Da anni si parla della necessità di iniziative strutturali per riportare vitalità nel centro storico, ma i risultati continuano a essere modesti.

"È stata una bella serata. Certo, si sarebbe potuto fare ancora di più con una maggiore collaborazione, ma ogni volta che si organizza qualcosa, soprattutto nelle sere d’estate dopo cena, la risposta delle persone arriva- ha evidenziato il Consorzio- Questo ci dice una cosa semplice: dobbiamo credere di più in ciò che facciamo. Dare l’immagine di una città viva è importante, ma ancora più importante è farla vivere davvero, con iniziative, partecipazione e spirito di squadra. La nostra città ha tutte le potenzialità per essere un luogo ricco di occasioni di incontro e di condivisione. Sta a tutti noi continuare a costruirlo, insieme". L'auspicio degli esercenti è ora che siano i saldi ufficiali, partiti oggi, a riportare i consumatori nei negozi. La serata teramana sarà comunque animata da un appuntamento: in Piazza Martiri farà tappa la Candle Experience, spettacolo musicale a lume di candela con il pianista Franco Di Donatantonio. Un evento di forte impatto scenografico che arriva anche nel capoluogo, seppure dopo aver già fatto tappa in numerose altre città italiane. Per i commercianti sarà anche un'occasione per sperare in una maggiore presenza di persone nel cuore della città, nella convinzione che cultura, eventi e shopping possano finalmente tornare a camminare insieme. M a sono anni che questa è solo una speranza e niente più.