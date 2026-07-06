CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA, ELETTA LA NUOVA GIUNTA: ANTONELLA BALLONE GUIDA LA SQUADRA DEL SECONDO MANDATO

Si è tenuta oggi a Teramo la seduta del Consiglio camerale che ha portato all'elezione della nuova Giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia. Questo importante passaggio istituzionale completa ufficialmente il percorso avviato lo scorso 8 giugno con l’insediamento del nuovo Consiglio e la riconferma della presidente Antonella Ballone, eletta all'unanimità con 18 voti su 18 a scrutinio segreto per il suo secondo mandato.



La composizione della nuova Giunta conferma la volontà del mondo economico locale di proseguire nel solco della continuità, della stabilità e della sinergia interprovinciale, elementi chiave per il rilancio e il sostegno del tessuto imprenditoriale di L'Aquila e Teramo.



La squadra che affiancherà la presidente Antonella Ballone nei prossimi anni è composta da figure di alto profilo, espressione diretta e rappresentativa delle principali associazioni di categoria del territorio:

Giammarco Giovannelli – Settore Commercio

Roberto Battaglia – Settore Agricoltura

Ezio Rainaldi – Settore Industria

Daniele Erasmi – Altri settori

Alfredo Martinelli – Settore Artigianato



"Con l'elezione della Giunta si è formata la nuova governance dell'Ente camerale" ha commentato la presidente Antonella Ballone. "Una squadra rappresentativa di tutte le forze produttive, pronta a lavorare fin da subito per dare risposte concrete alle nostre imprese e per rafforzare la competitività del territorio aquilano e teramano nello scenario regionale e nazionale. Buon lavoro a tutti i componenti della nuova Giunta".



Con l'insediamento dell'esecutivo, la Camera di Commercio si conferma nel suo ruolo di motore socio economico per lo sviluppo del sistema produttivo locale. La nuova Giunta è già pronta a lavorare concretamente sulle grandi sfide del territorio: dalla transizione digitale ed ecologica al supporto all'internazionalizzazione, fino alla valorizzazione del turismo e delle eccellenze agroalimentari e manifatturiere.