ALFA GOMMA PASSA AL COLOSSO DANESE DANFOSS: FIRMATI GLI ACCORDI DEFINITIVI PER LA CESSIONE DEL GRUPPO

Si apre una nuova fase per Alfa Gomma. Il Collegio dei Liquidatori della società ha annunciato la sottoscrizione degli accordi definitivi per la cessione del Gruppo a Danfoss, colosso industriale danese specializzato nelle tecnologie avanzate per l'idraulica, l'elettronica di potenza e le soluzioni per il controllo climatico. L'operazione, che dovrà ora ottenere le autorizzazioni previste, dovrebbe concludersi entro il quarto trimestre del 2026. La scelta di Danfoss è maturata al termine del processo competitivo avviato per individuare il miglior partner industriale in grado di garantire continuità e sviluppo ad Alfa Gomma. Secondo il Collegio dei Liquidatori, l'offerta del gruppo danese è risultata quella maggiormente in linea con gli obiettivi della procedura di liquidazione, puntando sulla salvaguardia dell'attività industriale, dell'occupazione e degli investimenti. Con l'acquisizione, Alfa Gomma entrerà a far parte della divisione Fluid Conveyance di Danfoss Power Solutions, dando vita a un operatore di riferimento a livello mondiale nel settore dei sistemi per il trasporto dei fluidi. L'integrazione consentirà di unire competenze, capacità produttive e reti commerciali complementari, rafforzando la presenza internazionale del nuovo gruppo. Fondata nel 1933 e con sede in Danimarca, Danfoss è una multinazionale che nel 2025 ha registrato ricavi per 9,4 miliardi di euro e conta circa 39 mila dipendenti nel mondo. L'azienda è già fortemente radicata in Italia, dove dispone di stabilimenti, uffici e centri operativi, una presenza ulteriormente consolidata negli ultimi anni grazie anche alle acquisizioni di Palladio Compressors e Hydro Holding. La società è inoltre controllata dalla Bitten & Mads Clausen's Foundation e dalla famiglia Clausen, che detengono oltre il 99% del capitale. Nel commentare l'operazione, il Collegio dei Liquidatori ha sottolineato come la cessione rappresenti il completamento positivo di un percorso avviato con l'obiettivo di preservare la continuità aziendale e creare valore nel lungo periodo. I liquidatori hanno evidenziato che Danfoss condivide la stessa visione industriale e gli stessi valori di Alfa Gomma, impegnandosi a sostenere la crescita dell'azienda, investire nelle persone, nelle competenze e negli stabilimenti, offrendo così prospettive di stabilità ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori e ai territori nei quali il gruppo opera. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente e amministratore delegato di Danfoss, Kim Fausing, che ha definito l'acquisizione una tappa strategica nel percorso di crescita del gruppo. Secondo il manager, l'unione tra le due aziende permetterà di creare un leader globale nel settore del fluid conveyance, facendo leva su competenze complementari e su una presenza internazionale ancora più forte, con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più competitivo ai clienti e accelerare lo sviluppo futuro. Fino al perfezionamento dell'operazione, Alfa Gomma e Danfoss continueranno a operare in maniera autonoma e indipendente, garantendo la piena continuità delle attività produttive e commerciali. L'azienda ha inoltre rassicurato clienti, fornitori e dipendenti che il business proseguirà regolarmente durante la fase di transizione, mentre le due realtà lavoreranno insieme per preparare il nuovo assetto industriale.