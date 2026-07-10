VIDEO-FOTO/ CIBO SANO E PREVENZIONE, IL MERCATO CONTADINO E' ENTRATO AL MAZZINI, SIGLATO IL PATTO TRA MEDICI E AGRICOLTORI PER LA SALUTE DEI CITTADINI

Un'alleanza tra il mondo della medicina e quello dell'agricoltura per promuovere la prevenzione attraverso una corretta alimentazione. Si è svolta oggi anche all'ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo l'iniziativa nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, che ha portato mercati contadini e momenti di approfondimento in settanta ospedali italiani, coinvolgendo in Abruzzo anche i presidi di Chieti, Pescara e L'Aquila. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di sensibilizzare cittadini e operatori sanitari sull'importanza di scegliere alimenti genuini e di qualità come primo strumento di prevenzione contro numerose patologie croniche. Al centro del confronto il legame sempre più evidente tra alimentazione e salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di prodotti ultra-processati, ricchi di additivi e ingredienti artificiali, associati dalla ricerca scientifica a obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, tumori, disturbi metabolici, intestinali e neurodegenerativi. Nel corso della giornata, accanto al mercato dei produttori agricoli, si sono svolti incontri e approfondimenti dedicati alla sana alimentazione, con medici e agricoltori impegnati a diffondere una maggiore consapevolezza sull'importanza di conoscere l'origine degli alimenti e di privilegiare prodotti freschi e di stagione. Particolare attenzione è stata riservata anche ai rischi derivanti dal consumo di cibi di dubbia provenienza, prodotti manipolati o altamente trasformati, oltre che di bevande energetiche e alimenti ricchi di sostanze chimiche, il cui abuso può incidere negativamente sulla salute e sulla qualità della vita. Durante l'iniziativa è stato ribadito il valore della Dieta Mediterranea, considerata uno dei modelli alimentari più efficaci per la prevenzione delle malattie. Nei mercati contadini allestiti negli ospedali sono stati proposti prodotti simbolo della tradizione agricola italiana, dall'olio extravergine d'oliva ai legumi, dalla frutta e verdura di stagione ai cereali di qualità, fino alla frutta secca e al pesce azzurro, alimenti riconosciuti per i loro effetti benefici sull'apparato cardiovascolare, sul metabolismo, sul sistema immunitario e sulle funzioni cognitive. L'iniziativa ha così lanciato un messaggio chiaro: la tutela della salute passa anche dalle scelte quotidiane a tavola. Una corretta alimentazione, basata su prodotti genuini e tracciabili, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire molte malattie e migliorare la qualità della vita dei cittadini.