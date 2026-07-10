VIDEO/ RIAPRE IL REFETTORIO DELLA MISERICORDIA, NUOVA SPINTA AL TURISMO DI CAMPLI

Torna a vivere uno dei locali più caratteristici del centro storico di Campli. Riapre infatti il Refettorio della Misericordia, punto di riferimento per cittadini, turisti e appassionati della storia farnesiana, pronto ad accogliere nuovamente visitatori con una proposta rinnovata. La riapertura rappresenta una buona notizia per il turismo camplese, restituendo alla città uno spazio situato in una posizione strategica e di grande valore storico. A spiegare il progetto è stato il gestore Giancarlo Giosia, che ha sottolineato come fosse un peccato lasciare chiuso un locale così suggestivo. «Ci siamo impegnati per riaprire questo meraviglioso spazio – ha dichiarato – perché era davvero un peccato tenerlo chiuso. È un locale molto bello, nel posto giusto, e grazie anche alla collaborazione del sindaco siamo riusciti a restituirlo alla città». Il nuovo Refettorio della Misericordia si presenta con un'offerta ampliata rispetto al passato. «I clienti troveranno tante novità e una proposta più ricca – ha aggiunto Giosia –. Li invitiamo a venire a provarla». Il locale sarà un risto-pub, capace di coniugare il servizio di ristorante con quello tipico di un pub, mantenendo al centro la cucina della tradizione e un ambiente accogliente, pensato sia per chi desidera un pranzo o una cena, sia per chi vuole trascorrere una serata in compagnia. La riapertura del Refettorio della Misericordia arricchisce ulteriormente l'offerta di Campli, una delle mete più apprezzate dell'entroterra teramano, contribuendo a valorizzarne il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico.