CARTELLE ESATTORIALI, CONFESERCENTI (GRIMI): "IL 31 LUGLIO SARÀ IL GIORNO DELLA VERITÀ PER I COMUNI"

Il 31 luglio potrebbe diventare la data spartiacque tra gli annunci sul sostegno alle piccole imprese e le decisioni concrete delle amministrazioni comunali. A sostenerlo è il presidente di Confesercenti Teramo, Gian Luca Grimi, che richiama l'attenzione sulla scadenza della proroga concessa dal Governo ai Comuni per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali comunali.

Secondo Grimi, la proroga è stata introdotta proprio per consentire agli enti locali di completare gli adempimenti tecnici necessari alla rielaborazione delle cartelle, eliminando interessi e sanzioni, senza incidere sull'imposta dovuta. Non si tratterebbe quindi di un condono fiscale, ma della possibilità di alleggerire il peso di interessi e maggiorazioni che, in molti casi, hanno fatto lievitare in maniera significativa gli importi richiesti ai contribuenti.

Per il presidente di Confesercenti, una volta scaduto il termine del 31 luglio, gli enti che non avranno deliberato l'adesione lo avranno fatto per una scelta autonoma, di natura politica o tecnica, e saranno chiamati a spiegarne le ragioni ai cittadini e alle imprese.

Grimi evidenzia come in Abruzzo molti dei principali Comuni abbiano già avviato o concluso l'iter amministrativo. Nel Teramano, la maggior parte dei centri costieri avrebbe già approvato le delibere necessarie, mentre il Comune di Teramo sarebbe vicino alla definizione del provvedimento. Più critica, invece, la situazione di quei Comuni nei quali il confronto politico e tecnico sulla misura non sarebbe ancora partito.

Secondo Confesercenti, il rischio è quello di creare disparità tra imprese che operano nello stesso settore ma in territori diversi. Un'attività che potrà beneficiare della definizione agevolata delle cartelle potrebbe infatti trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto a un'altra situata in un Comune che non avrà aderito alla misura.

Per questo, conclude Grimi, il 31 luglio rappresenterà il momento in cui le amministrazioni dovranno dimostrare con i fatti se intendono sostenere realmente il tessuto produttivo locale oppure rinunciare a uno strumento che, pur non cancellando i debiti tributari, consentirebbe di ridurre il peso di interessi e sanzioni per cittadini e operatori economici.