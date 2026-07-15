ABRUZZO, NASCE IL PRIMO PATTO IN ITALIA TRA GAL DELLA PESCA E GAL RURALI

L'Abruzzo apre la strada a un nuovo modello di sviluppo territoriale con la firma del primo protocollo d'intesa in Italia che unisce un Gal della pesca e due Gal dello sviluppo rurale. L'accordo è stato sottoscritto nell'ambito della manifestazione Mediterranea, al porto turistico Marina di Pescara.

Protagonisti dell'intesa sono il Gal Pesca Abruzzo, il Gal Terreverdi Teramane e il Gal Costa dei Trabocchi, che hanno deciso di mettere in rete competenze e strategie per promuovere uno sviluppo integrato delle aree costiere e dell'entroterra.

A sottoscrivere il protocollo sono stati i presidenti Riccardo Padovano, Pasquale Cantoro e Roberto Di Vincenzo. L'obiettivo è creare una collaborazione stabile attraverso attività di coprogettazione, programmazione condivisa, promozione coordinata e sviluppo di filiere integrate, valorizzando il sistema che unisce costa, colline ed entroterra. Al centro dell'iniziativa ci sono settori strategici come pesca, acquacoltura, agricoltura, turismo, produzioni tipiche e patrimonio culturale.

L'accordo prevede inoltre la costituzione di un tavolo permanente di coordinamento tra i tre Gal. L'iniziativa è stata promossa dalla Regione Abruzzo, tramite l'assessorato all'Agricoltura e il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica.

Per il dirigente del Servizio, Francesco Di Filippo, si tratta di un risultato innovativo che recepisce le indicazioni dell'Unione europea e rappresenta un modello destinato a fare scuola anche in altre regioni italiane.

Soddisfazione è stata espressa anche dai presidenti dei tre Gal, che hanno evidenziato come la collaborazione possa favorire nuove opportunità di sviluppo, rafforzando il legame tra le comunità costiere e quelle dell'entroterra e valorizzando le eccellenze del territorio abruzzese.