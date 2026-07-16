VILLA CORALLO ENTRA IN RELAIS & CHÂTEAUX: È LA PRIMA STRUTTURA D'ABRUZZO NEL PRESTIGIOSO CIRCUITO

Villa Corallo Relais conquista un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale entrando ufficialmente a far parte di Relais & Châteaux, la celebre associazione che riunisce alcune delle più esclusive strutture alberghiere e ristoranti del mondo. Un traguardo che rende il relais la prima struttura dell'Abruzzo ad essere ammessa nel circuito, confermando il percorso di crescita e valorizzazione avviato negli ultimi anni.

L'ingresso arriva dopo una stagione particolarmente ricca di soddisfazioni per la dimora storica: nell'autunno del 2025 Villa Corallo ha ottenuto la Chiave Michelin, mentre il ristorante Zunica 1880, trasferito nella tenuta nello stesso anno, ha conquistato la Stella Michelin.

«Siamo profondamente onorati di entrare a far parte di Relais & Châteaux, un'associazione che rappresenta nel mondo un'idea di ospitalità fondata su autenticità, indipendenza e legame con il territorio», commenta il proprietario Sabatino Di Serafino. «Per noi è un punto di arrivo ma anche un nuovo inizio: continueremo a promuovere l'Abruzzo, la sua cultura e la sua identità all'interno dei più importanti circuiti internazionali dell'ospitalità».

Situata tra la costa adriatica e le colline teramane, Villa Corallo è una dimora storica di fine Ottocento recuperata dalla famiglia Di Serafino, proprietaria dal 2003. Il restauro ha interessato la villa, il parco secolare, le antiche case coloniche e gli spazi agricoli, dando vita a un relais immerso in una tenuta di circa 80 ettari con uliveti, orto, allevamenti e aree dedicate agli animali.

Accanto all'attività ricettiva, Villa Corallo promuove iniziative culturali, incontri letterari ed esposizioni artistiche, affiancando all'ospitalità un progetto che punta a valorizzare il patrimonio storico e il territorio.

Elemento centrale dell'offerta è il ristorante Zunica 1880, storico locale della famiglia Zunica presente nella Guida Michelin dal 1957. Il trasferimento nella villa ha segnato una nuova fase del ristorante, guidato dallo chef Gianni Dezio, culminata con la conquista della Stella Michelin grazie a una cucina contemporanea profondamente legata ai prodotti del territorio.

Fondata in Francia nel 1954, Relais & Châteaux riunisce oggi 580 hotel e ristoranti di eccellenza distribuiti in 65 Paesi, accomunati dalla valorizzazione dell'identità dei territori, dell'alta gastronomia e dell'ospitalità di qualità. L'ingresso di Villa Corallo rappresenta così un'importante vetrina internazionale non solo per la struttura, ma per l'intero Abruzzo.