VIDEO-FOTO/ DIFESA DELLA COSTA E RICOSTRUZIONE, MARSILIO: "SERVONO OPERE CHE RESISTANO AL FUTURO"

Dalla tutela del litorale alla ricostruzione post-sisma, fino alla formazione dei tecnici chiamati a progettare territori più sicuri. Sono questi i temi affrontati dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo all'iniziativa "Fuori dalle emergenze – Conoscere per progettare il futuro", organizzata da Ance Teramo e Ance Abruzzo. Marsilio ha ricordato gli investimenti regionali contro l'erosione costiera, evidenziando come siano stati interessati circa 140 chilometri di costa con interventi per quasi 100 milioni di euro. L'obiettivo, ha spiegato, è stato quello di superare la logica delle opere emergenziali per puntare su una programmazione strutturata e duratura. Il presidente ha quindi richiamato il modello della ricostruzione dopo il sisma, sottolineando che la sfida non è soltanto riparare i danni, ma realizzare edifici e infrastrutture capaci di resistere ai futuri eventi calamitosi, trasformando l'esperienza maturata in questi anni in un patrimonio di competenze. Infine, Marsilio ha posto l'accento sull'importanza della formazione dei professionisti impegnati nella progettazione e nella ricostruzione, ribadendo che investire nella prevenzione e nella pianificazione significa costruire territori più resilienti e preparati ad affrontare le sfide del futuro.