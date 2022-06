EDITORIALE / ECCO LA VERA ..."NATURA INDOMITA" DI TERAMO

Mi sono sempre chiesta cosa fosse la “Natura indomita” alla quale Teramo dedica tante energie (e tanti soldi). Me lo sono chiesto, ogni volta che ho cercato di associare gli eventi organizzati alla “indomita” natura della città. E non ci sono riuscita. Non ho capito perché, quei concerti, quegli eventi, quelle mostre, fossero dimostrazione di una natura indomita. Poi, oggi, è venuta a trovarmi un’amica.. e la prima cosa che mi ha chiesto… è stata la risposta a tutte le mie domande. Cioè, la mia amica mi ha fatto una domanda… ma quella domanda era la mia risposta. Ho capito cos’è Teramo Natura Indomita. O meglio: ho capito quanto è indomita la natura e dove sta. Sta in tutti gli ingressi della città: sul muro della caserma a porta romana, sulle rotonde, sui marciapiedi alla Cona… ovunque piante, erbacce, spettacoli di incuria. Eccola la vera Natura indomita.

EdC