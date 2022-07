L'EDITORIALE / L'ASSESSORE CORE... TRA LE STELLE SPRINTA E VA...

Si trasforma in un razzo missile

Con circuiti di mille valvole

Tra le stelle sprinta e va

Mangia libri di cibernetica

Insalate di matematica

E a giocar su Marte va

Questo cantavamo di Goldrake, quello vero, quando il cartone animato giapponese arrivò in Italia. Ve lo ricordate? Piaceva a tutti, più ai maschi che a noi bambine, ma la sigla la cantavamo tutti.

Era il 1978.

L’assessore Andrea Core, non era nato, per questo non sa che…

Lui respira nell'aria cosmica

È un miracolo di elettronica

Ma un cuore umano ha

Ecco, quel cuore umano è quello che cercava Carmine Di Giandomenico, quando ha proposto al Comune di realizzare il suo Goldrake in piazza Garibaldi, sperando di poter trovare una condivisione. O almeno, un no. Insomma, una risposta. Invece, niente. Nessuna risposta. Anzi: addirittura l’oblìo della memoria. Ieri sera, in una piccola emittente privata, l’assessore Core ha negato che qualcuno abbia mai “appoggiato” il progetto, addirittura indossandone la maglietta-simbolo. «Mai successo» ha detto Core. Che non c’era, nel 1978. E non sa che…

Quando schiaccia un pulsante magico

Lui diventa un ipergalattico

E lotta per l'umanità

E soprattutto, il giovane assessore alla Cultura della Giunta D’Alberto, chiamato a sostituire Gigi Ponziani quando il Sindaco ha deciso di rimpastare gli assessorati e portarli a nove, non sa che il robot giapponese

Sentinella lui ci fa

E facendoci sentinella, è andato a ritrovare, negli archivi di certastampa, proprio la foto di quella maglietta indossata… proprio da lui. Dall’assessore Core. Che non c’era nel 1978 e che ha promesso che, se smentito, si sarebbe dimesso… restiamo in attesa di sapere che anche lui, come Goldrake…