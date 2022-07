EDITORIALE / INCREDIBILE ! MINOSSE PARLA DELLA COMUNICAZIONE DEL BIM... PROPRIO LUI CHE...!

“Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere” scrisse uno scrittore. Ma è uno scrittore che, evidentemente, l’ex presidente del Bim, Gabriele Minosse - a nostro giudizio il peggiore che il Consorzio abbia mai avuto - non ha mai letto.

Perché lui, Minosse, parla. E scrive. Proprio di quello di cui dovrebbe tacere.

Non ci vuole stare. Proprio, non si rassegna al fatto di essere stato detronizzato dal Bim. Lui, che ne aveva fatto un feudo personale, appena può sbraita contro l’attuale governance, anche toccando argomenti che lui, proprio lui, non avrebbe mai dovuto toccare.

“Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”

Invece, in una simpatica letterina, pubblicata oggi da il Centro, il buon Minosse chiede ai Sindaci di non votare provvedimenti che - a detta sua - potrebbero addirittura configurare il fanno erariale.

Se la prende, Minosse, ad esempio con il piano di comunicazione, ovvero con il progetto - integrato e strutturato - che prevede di finanziare solo iniziative che possano avere una ricaduta positiva sulla diffusione delle iniziative del Consorzio e dei Comuni. Un progetto con tanto di regole e disciplinare. A Minosse non piace. Dice che i soldi vanno “…a progetti di comunicazione, che vengono valutati e approvati nei rispettivi budget direttamente dal presidente e dal consiglio direttivo, con criteri di totale discrezionalità ed evidentemente sulla base delle simpatie/antipatie personali…”.

MA DAVVERO L’HA SCRITTO?

Lui, entrato nella storia per aver deliberato 20 MILA EURO, dicasi VENTIMILA EURO a favore di un’emittente televisiva che non aveva sede in uno dei Comuni del BIM, davvero parla di comunicazione?

Lui, che non fece venir meno il suo empatico appoggio, manifestato con evidente trasporto, ad un’altra emittente ormai condannata alla chiusura, spiegando a tutto il resto del mondo della comunicazione che “Quello che decide sono io “ (l’abbiamo ascoltato con le nostre orecchie) davvero ha il coraggio di parlare di comunicazione?

“Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”

Invece di scrivere, legga Minosse legga.

Oppure, magari, si faccia mandare i dvd delle produzioni che lei ritenne meritevoli di un finanziamento da VENTIMILA EURO e se le guardi… ci par di capire che lei abbia tanto, ma tanto tempo libero no?