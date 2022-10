EDITORIALE / BUONGIORNO… AVETE APPENA BUTTATO 1541 EURO IN UN PRATO…

Vi piace il verde pubblico teramano? Siete felici dei nostri giardini, delle aiuole, delle rotonde fiorite? Spero per voi di sì, perché tanto, anche se non foste soddisfatti, quel verde pubblico, quei giardini, quelle aiuole e quelle rotonde fiorite, vi costeranno lo stesso 256 euro l’ora. Per la manutenzione.

Cioè 1541 euro al giorno. Tutti i giorni. Ogni mattina, quando Teramo si sveglia, abbiamo già speso 1541 euro per la manutenzione del nostro verde pubblico. Una somma, che a fine mese si traduce in una fattura da 38.547,38 che la TeAm manda al Comune e il Comune paga. Tutti i mesi. Si chiama “affidamento in house providing del servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Teramo” e ci costa appunto 256 euro l’ora, anzi no, ci costa molto di più, visto che questo affidamento è “al netto degli importi relativi alle potature, agli abbattimenti ed al decespugliamento stradale”, perché quelli li paghiamo a parte, anche ricorrendo a ditte esterne. Quindi, il costo della cura del verde pubblico, alla fine è molto più alto. Però, visto che è tutto così curato alla perfezione, coi fiorellini che spuntano da ogni aiuola, con gli alberi che crescono vigorosi (viale Bovio a parte), con le rotonde che sembrano un prato di primavera… alla fine… sono soldi spesi bene, no?