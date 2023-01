DOMENICA AL BONOLIS APERTA SOLO LA TRIBUNA, I TIFOSI NON CI SARANNO MENTRE IL COMUNE CERCHERA' DI TOGLIERE LO STADIO A IACHINI E SPENDERE SOLDI SUL VECCHIO COMUNALE

Domenica, al Bonolis, per l'incontro Piano Lenta-Città di Teramo resterà aperto solo il settore tribuna. Ad annunciarlo il Piano della Lenta, che ieri ha dato il via alla vendita dei biglietti attiva fino alle 18 di domani al prezzo unico di 10 euro e l'ingresso omaggio per gli under 13.

Avremmo voluto ascoltare, ancora una volta, il presidente del Piano della Lenta Tullio Bonaduce o suo figlio, ovvero quelli che alla fine gestiscono la squadra del quartiere teramano, ma da giorni non rispondono alle mie chiamate ai loro cellulari. Ho provato decine di volte, inutilmente. Temo che avvertano una punta di vergogna per aver deciso di organizzare la partita, in uno Stadio che tutti sapevano quanto fosse “sofferto”. Se è così fanno più che bene a non rispondere,?vista la figuraccia che si apprestano a fare domenica, alla luce del fatto che i tifosi teramani non ci saranno a Piano D'Accio.

Se doveva essere un “segnale” per riportare i tifosi biancorossi al Bonolis, è stato un segnale maldestro.

In quello Stadio, è ormai più che noto, il tifo teramano vuole sentirsi padrone di casa e non ospite.

L'augurio è che il Comune risolva la questione e rimetta in gara la gestione del Bonolis, per il bene di tutti. Questo vogliono gli attuali dirigenti biancorosssi e questo hanno chiesto al Sindaco, che avrebbe imboccato questa strada a testa bassa (anche perché quest’anno si vota ed anche il consenso dei tifosi fa comodo). Sappiamo comunque che il primo atto, il primo progetto che il Comune starebbe portando avanti, è quello di risistemare il manto del vecchio stadio comunale per consentire dalla prossima stagione al Città di Teramo di allenarsi li. Per questo, l'assessore Cavallari, con una sorta di clamorosa “recita” qualche giorno fa, a beneficio di parte della stampa, quella più a lui gradita, ha inscenato un paradossale sopralluogo al vecchio stadio con alcuni progettisti (tra l'altro messi a disposizione dal Città di Teramo) annunciando questa intenzione, con l'utilizzo di una parte dei fondi PNRR già a disposizione che ammontano a due milioni e mezzo circa.

Visti i tempi e i modi dell’annuncio, ai più è sembrata una palese iniziativa costruita per la campagna elettorale che si avvicina sempre di più.

Vedremo come evolverà nella realità.

E vedremo anche che effetti produrrà l'attacco sotterraneo a Iachini da parte del Comune di Teramo, che starebbe già lavorando dietro le quinte dopo le promesse fatte alla dirigenza teramana, in attesa della fine dell'arbitrato, la cui prossima udienza è a giorni. Buona Befana.