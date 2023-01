PODCAST 1 / ECCO LA VERITA' SU TUTTO QUELLO CHE IL COMUNE NON FA A SAN NICOLO'...



Ero stata a San Nicolò un anno fa e avevo raccolto interviste. Il Comitato di Frazione, un anno dopo, mi ha richiamata per raccontarmi (con tanto di prove) tutto quello che in un anno non è successo, tutte le promesse non mantenute, tutte la mancate risposte, tutto il disinteresse che questa ammimistrazione comunale ha mostrato. Oltre alla CaFè c'è il vuoto e tanta, ma tanta amarezza.

Comincia oggi, con questa puntata, il nuovo podcast di certastampa: Occhi sulla città.

