DOPO I FALSI ANNUNCI DELL'ASSESSORE CAVALLARI, PARTE LA CITTADELLA DELLA RICOSTRUZIONE E COZZI AZZECCA LA DATA

I nostri complimenti vanno al consigliere Mario Cozzi che undici mesi fa indovinò la data: gennaio 2023. E' questa infatti la data con il numero giusto azzeccato da Cozzi un anno fa quando prima apparve e poi sparì il cantiere della ricostruzione al parco della scienza. Oggi per la felicità del vice sindaco Giovanni Cavallari è riapparso e subito ci ha messo la faccia, la "posa" per annunciare i lavori senza un fine lavoro, perchè, ha detto Cavallari ad una emittente tv, dipende dal tempo l'andamento stesso. Insomma ha messo le mani avanti il buon vice sindaco per non fare altre figuracce, del resto in questo caso ne ha fatte più di una e la storia amministrativa di questi ultimi anni ce lo ha insegnato. Bene. Anche oggi c'è voluto il coraggio: il suo, di Cavallari, per parlare di questo cantiere che frutterà alla ditta che si è guadagnato l'appalto poco più di 250 mila euro, spiccioli rispetto ad altri lavori. intanto un'altra bella intervista l'abbiamo portata a casa, nell'attesa del comuncato stampa, che non potrà mancare. E noi ci facciamo un'altra risata, in attesa del prossimo annuncio.

E.d.C.

foto da: ekuonews