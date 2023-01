PODCAST 2 / "VERGOGNA": IL COMUNE SPENDE 90MILA EURO PER... NON FAR GIOCARE PIU' IL MIANO

Spendere 90mila euro per rendere... inservibile un campo di calcio, è quaso un record. E' quello cha sta succedendo a Miano, dove la squadra locale è costretta a giocare da anni altrove anche le partite "in casa", perché il campo non ha le misure regolari. Il Comune ha deciso di intervenire, abbattendo il muro perimetrale... per rifarlo nello stesso posto, più alto e in cemento armato. Eppure, la possibilità di allargarlo c'era e anche la disponibilità del padrone dei terreni, la Curia vescovile. Invece, niente. Il campo resta com'è. il Miano sarà costretto a non giocarci più... e in paese la rabbia monta.

