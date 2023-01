PODCAST / IL POETA DELLE LAME, NEL CUORE ANTICO DI TERAMO



La coltelleria di via Oberdan, nel cuore antico di Teramo, non è una bottega. Non è neanche un negozio. Certo non è un laboratorio artigianale. E' tutto. E molto di più. E' un tempio della tradizione, lo scrigno che conserva un mestiere antico, fatto i passioni e di emozioni, di rispetto e di attenzione. Di memoria. A custodirne la storia, è Alessandro Di Attanasio, che tra lame da affilare e coltelli per ogni uso passa, in questo scrigno, più di quindici ore della sua giornata. Per continuare una tradizione, in onore della quale ogni primo giorno dell'anno, si fa benedire le mani...



ASCOLTA IL PODCAST SUL POETA DELLA COLTELLERIA