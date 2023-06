TORNA LA SAGRA DEL CALZONE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE TRA FRITTI E FRITTUMI, MUSICA ED UNA BEVUTA FINO A NOTTE INOLTRATA

Ve lo devo dire: ero preoccupata, ma dopo che ho letto che torna, udite udite, la Sagra del calzone di Scapriano, in mezzo alla strada e per una settimana, ve lo posso dire, sono più tranquilla. Poi, quando ho visto che il Comune di Teramo ha rilasciato il patrocinio alla Sagra... mbeh, la cosa ha dato, un senso alla frittura, decisamente più importante e saporita. Ed allora andiamo a leggere il programma del ritorno dell'evento, si perchè anche questo è un evento a Teramo Città, nel solito piazzale, in mezzo alla strada attccato al Palazzetto dello Sport. Dunque si mangia (come la tradizione vuole,fritti e frittumi vari, salsicce comprese), si beve e si ballerà dal 24 al 30 luglio a partire dalle 18 e fino a notte. L'associazione culturale di Scapriano scalpita, ed ha iniziato a pubblicizzare l'evento da mesi. Sarà sicuramente un successo come nella tradizione della Sagra, che torna dopo quattro anni di stop, non solo dovuto al covid.

E.d.C.