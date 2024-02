CASE ATER DI VIA ADAMOLI, SINDACO E ASSESSORA SI ERGONO A “PALADINI” E CHIAMANO IL PREFETTO…

Come tutti sanno, il Sindaco di Teramo e l'assessora Ilaria De Sanctis si sono sostituiti all'Ater, e stanno tenendo incontri su incontri sulla questione dei residenti di via Adamoli, a Colleatterrato, che non vogliono rientrare nelle loro case dopo sette anni per le precarie condizioni interne.

Mi chiedo: Sindaco e assesora lo stanno facendo per spirito di umana solidarietà o... per questioni elettoriali visto che si vota a marzo?

L'interrogativo me lo voglio porre. La nuova riunione, una della numerose che oramai i due tengono quasi a settimane alterne, è andata in scena, ieri pomeriggio. Ennesimo incontro in Comune alla presenza di quasi tutti i residenti di via Adamoli, una trentina di famiglie più o meno, che sono rimnaste senza Cas e senza casa, per mancanza di mobili e di elettrodomestici, a loro dire, tolti o rotti dalla ditta che doveva svolgere i lavori, e senza speranza di sotituzione almeno per ora.

La novità della riunione di ieri è che il Sindaco ha annunciato che della questione non interesserà, come si dovrebbe fare l'Ater competente ma il Prefetto di Teramo. Lo stesso Sindaco si sarebbe scusato con i residenti delle case Ater per questa incresciosa situazione.

Insomma, D'Alberto, che come è noto ha risolto tutti i problemi delle persone che cercano casa a Teramo... e ha risanato Via Longo... adesso m si è autonominato difensore degli inquilini Ater...

La campagna elettorale? Coincidenze...

E.d.C.

(Le foto si riferiscono ad un appartamento di via Adamoli)