COLLEDARA/ SI CANDIDA CON LA SINISTRA GESIDIO FRALE CONTRO TIBERII...NON CI SARA' ALCUNA COMPETIZIONE PER IL SINDACO USCENTE A GIUGNO...

Chi è Gesidio Frale? Cosa ha fatto che si ricordi Gesidio Frale? Che io rammenti era il vice di Minosse al Bim quando quest'ultimo era presidente e non ho ricordi di un bel periodo per il Bim. Anzi, fu davvero una brutta parentesi piena di arroganza e porte chiuse in faccia a comuni ed associazioni. Mi fa sorridere stamattina guardare un video registrato in cui annuncia la sua candidatura a sindaco di Colledara perchè a suo dire il sindaco attuale Manuele Tiberii (che si ricandida) non è stato abbastanza presente in questi anni sul terriorio. Di Frale si ricorda, mi dicono, una sua candidatura nella lista delle regionali del 2008 di Rifondazione Comunista dove fu votato, udite udite, da 125 persone. Un "compagno" che fu cacciato durante il Di Bartolomeo Giuseppe 1, tra 2004 e il 2009; poi si candida con Tiberii nel 2014 e fa 5 anni il vice sindaco, poi viene nominato al BIM con Iachetti in quota centrodestra; non ricandidato nel 2019, continua a fare l'assessore al BIM fino alla caduta di Minosse. Poi il nulla. Ah! Alle ultime elezioni comunali a Colledara prese un centinaio di voti. Insomma mi sento di dire che anche alle elezioni comunali di giugno al comune di Colledara, il Sindaco Manuele Tiberii può stare più che tranquillo. E facciamoci una bella risata come Frale è abituato a fare in questa foto...al Bim...periodo indimenticabile per il consorzio teramano...si fa per dire!

E.D.C.