EDITORIALE / PER AVERE UN MINIMO DI VISIBILITÀ ELETTORALE, CAVALLARI ANNUNCIA IN INVERNO LAVORI CHE (FORSE) SI FARANNO IN ESTATE… MA CHE IN SEI ANNI NON HA FATTO

E' un vero spettacolo, vero e proprio, quello che va in scena a Teramo durante una elezione, in questo caso per le Regionali. Pur di avere spazio sui mezzi di informazione, infatti, l'assessore Giovanni Cavallari annuncia lavori che partiranno (forse) tra mesi, o meglio come si legge nella nota: "entro l'estate". Eppure, siamo ancora inverno.... ma annunciamo lavori estivi. Si parla del conservatorio Braga, chiuso da sette anni, cinque dei quali hanno visto in giunta proprio Cavallari. Senza che si toccasse un mattone, ma adesso - guarda caso - il candidato annuncia: "A 7 anni dalla chiusura causa terremoto, lo storico edificio in piazza Verdi sede dell'omonimo Conservatorio musicale ha visto in questi giorni la validazione da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del progetto definitivo/esecutivo. Ora a seguito della riunione della Conferenza dei servizi speciale, si avvia ad approvazione da parte del Comune di Teramo del progetto per la messa in sicurezza sismica, con l'adeguamento energetico, impiantistico e funzionale dell'ex monastero di San Giovanni."

Monastero di San Giovanni...

Non sapendo più a che santo votarsi... per farsi votare, Giovanni Cavallari s'appella al suo...