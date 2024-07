LA COPPA INVADE TERAMO, IN UN TRIPUDIO DI COLORI E MUSICA



Con la Grande Parata Inaugurale, da sempre in momento più suggestivo della Coppa, si è aperta l’Interamnia World Cup 2024. 3 spettacoli di danza, 4 trampolieri, 5 bande e 1 coro hanno salutato l'ingresso degli atleti in piazza Martiri, nella sfilata di colori e Paesi, presentata da Mirella Lelli e Luigiaurelio Pomante. Le delegazioni dei Paesi partecipanti (numerosissima quella della Francia) hanno sfilato da Largo Madonna delle Grazie verso Corso De Michetti, Corso Cerulli, Piazza Orsini, Via della Verdura, Via Mario Capuani, Via Cerulli Irelli, Corso San Giorgio, fino ad arrivare in Piazza Martiri della Libertà, dove hanno trovato i trampolieri Sara, Maryposa, Roby e Fabio e le esibizioni del Laboratorio Mousike', nello spettacolo "MAG" per la coreografia di Asia Stanchieri e dell'Asd Dietro le Quinte nello spettacolo "Mega Mix Hip Hop". L'Asd Aprutino di pattinaggio artistico ha ricreato gli anni '80 con lo spettacolo "The Princesses" ispirato alla regina della disco Diana Ross. Spazio anche alle armonie e sonorità della tradizione con l'esibizione della storica Associazione Corale “Giuseppe Verdi” di Teramo prima dell'ingresso degli atleti salutati dalle sonorità tipiche delle loro nazioni, selezionate dal M° Andrea Di Lorenzo. Ad accompagnare la sfilata anche la Mo' Better Band, con la Banda di Cerchiara, il Concerto Bandistico "Città di Forcella", l'Associazione Musicale “Ettore Minervini” di Montorio Vomano e la Street Band ICTE 4. Al termine via alla musica per ballare tutti insieme con il DJ Set curato da Simone Di Sciorno DJ Shox e l'accompagnamento al sax di Emanuele Graziano.