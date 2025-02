EDITORIALE / L'IMBARAZZANTE "DIFESA SCOLASTICA" DELLA RONCONE

Provo, da cittadina teramana, un certo imbarazzo nel leggere il comunicato stampa con il quale la segretaria comunale del PD, Pamela Roncone, replica a chi (Marroni in primis) aveva proposto di invitare la Schlein a vedere anche le scuole di Teramo, dopo quelle dell’Aquila. Un comunicato che merita un’attenta analisi.

Scrive la Segretaria PD

“Se per qualcuno è motivo di chiarezza fare un confronto tra Teramo e L'Aquila possiamo anche procedere, naturalmente fornendo ai cittadini tutti gli elementi utili.

Almeno tre sono i punti da tenere in considerazione per il confronto:

1- Il tempo: gli eventi sismici di L’Aquila sono del 2009, quelli di Teramo del 2016/2017.

Ahhhhh ecco, il problema è questo… quindi le scuole teramane saranno pronte nel 2033. Buono a sapersi. Grazie Roncone

2- Il dove ricostruire: a L’Aquila si è ritenuto per lo più di spostare le Scuole fuori dal centro, a Teramo l’Amministrazione comunale ha deciso di ricostruire le Scuole in centro, lì dove erano.

Qualcuno spieghi alla Roncone che il problema non è il dove, ma il quando… e anche che all’Aquila le hanno dovute fare altrove, perché molte di quelle esistenti non erano state chiuse per lesioni, magari per poi scoprire che non era lesionata (vedi De Albentiis), ma erano crollate. A proposito, quando riapre la De Albentiis che l’ex assessore Cavallari annunciò in campagna elettorale? Neanche quelle sane riuscite a riaprire?

3- Qual è la situazione di partenza: le Scuole a L’Aquila sono inagibili, a Teramo per lo più in funzione. Quindi ogni intervento a Teramo va fatto sistemando altrove studenti e insegnanti” “per lo più in funzione”…

come la Savini, la San Giuseppe, chiuse da anni e sulle quali solo ora si avviano i cantieri.



Ma la cosa che crea più imbarazzo è quando scrive:

«…a Teramo, per citare alcuni esempi, abbiamo avviato i lavori alla San Giuseppe, la Scuola Savini è nella fase di gara, l’adeguamento del Braga sta per essere aggiudicato, è stato ultimato il Polo dell’infanzia di Villa Vomano (di nuova costruzione con fondi PNRR), ad Agosto saranno riconsegnati i lavori di adeguamento e ampliamento della Casetta sul fiume e la prossima settimana inizierà il cantiere alla Fornaci Cona, modello di ricostruzione raggiunto grazie alla fondamentale sinergia tra Amministrazione, Uffici tecnici e Struttura commissariale…».

Traduzione: l’unica scuola sistemata è quella di Villa Vomano, che è nuova ed è stata ricostruita in un posto diverso…ma ancora non è finita. Signora Roncone, visto che lei va spesso all’Aquila al seguito del consigliere Pepe, si faccia un regalo (e lo faccia anche a noi) esca dall’Emiciclo e si faccia una passeggiata per le scuole…

Elisabetta Di Carlo