ROSETO INCONTRA IL GIAPPONE COL LIBRO DI MARIO VATTANI

Questa sera partire dalle ore 19.00, presso il Lido Celommi di Roseto degli Abruzzi si terrà l'evento "Roseto incontra il Giappone" organizzato dall'associazione il Foro.

<<L’evento, nato in collaborazione con Gioventù Nazionale e facente parte del ciclo di eventi culturali e conferenze programmatiche dell’#Agenda2021 lanciata a Dicembre da FDI in vista delle future amministrative, ha l’ambizioso progetto di instaurare un contatto fra la nostra terra e il Giappone e tra due culture apparentemente molto lontane>> dichiara Martina Figliola presidente dell’Associazione il Foro.

<<L’evento sarà diviso in due parti, nella prima (h19.00) si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Mario Vattani, ex console generale in Giappone e oggi responsabile del settore Asia - Pacifico per il Ministero degli Esteri “Svelare il Giappone” edito da Giunti, moderato dal giornalista Antonio D’Amore.

Nel libro l’autore prende per mano il lettore e lo conduce attraverso la straordinaria e misteriosa cultura giapponese, in un percorso che va dalla nitidezza solare di una bellezza che segue canoni diversi da quelli occidentali fino al buio inquietante del gotico giapponese.

A seguire, alle ore 22.00 , ci sarà un tributo a Yukio Mishima e al Giappone tradizionale a cura del cantautore milanese, Federico Goglio, in arte Skoll, tra i più apprezzati interpreti del rock identitario.

Per concludere, l’evento sarà un primo passo per creare una formidabile occasione di collaborazione e promozione turistica e spero contribuisca, ancor di più, allo scambio di amicizia tra i nostri due paesi>> conclude Figliola.