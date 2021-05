Commercialista e manager di aziende private, Fabio Di Felice sarà il candidato a sindaco della lista ‘Colonnella Futuro Possibile”.

Una lista che, sottolinea, "sarà formata da persone che hanno dimostrato di avere una vera passione per Colonnella, come fu per me quando, sedici anni fa, decisi di viverci affascinato dalla sua bellezza e dalle sue potenzialità, queste ultime ancora tutte da sviluppare".