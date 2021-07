ELEZIONI A ROSETO, ALLA PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO DI MARCO ANCHE VITTORIO SGARBI

Ci sarà anche il critico Vittorio Sgarbi alla presentazione, stamattina, al Lido Celommi del candidato sindaco per il centrodestra William Di Marco. Cosi come non mancherà il vice segretario nazionale Andrea Crippa con tutti i vertici della lega, di Fdi con Marco Marsilio e quelli di Forza Italia. Sette le liste che appoggiano questo candidato sindaco.