ELEZIONI / APERTA LA PAGINA FACEBOOK DI TOMMASO GINOBLE

A partire da oggi, è on line la pagina Facebook “Tommaso Ginoble Sindaco”. A partire da oggi, è on line la pagina Facebook “Tommaso Ginoble Sindaco”.

“È una pagina creata per spiegare la proposta politica - spiega Tommaso Ginoble in qualità di candidato sindaco - ma anche per accogliere i suggerimenti dei cittadini e creare un canale di dialogo diretto con la comunità dei rosetani. Con l’abitudine all’ascolto delle persone che mi contraddistingue da anni, sono pronto ad ascoltare tutti anche sulle piattaforme social”.