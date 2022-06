ELEZIONI, DOPO LE 14 LO SPOGLIO, GLI ABRUZZESI DISERTANO I SEGGI. SEGUITECI: CERTASTAMPA VI INFORMERA'...COME SEMPRE...DALLE ORE 14

Elezioni. In 44 Comuni d'Abruzzo sotto i 15mila abitanti, poco dopo le ore 14 di oggi, si saprà chi ha vinto e chi ha perso le elezioni; all'Aquila e nelle altre 4 città al di sopra dei 15mila residenti (Ortona, San Salvo, Spoltore e Martinsicuro), c'è l'ombra ballottaggio: in questo caso si tornerebbe al voto tra due settimane, il 26 giugno.

In attesa degli scrutini, ci sono già un verdetto in provincia di Teramo: a Crognaleto eletto l'unico candidato in corsa, Orlando Persia, assessore uscente che raccoglie l'eredità di Giuseppe D'Alonzo, uscito di scena dopo tre mandati filati da sindaco. In Abruzzo, per le amministrative l'affluenza ha superato di poco il 50%: un abruzzese su due ha deciso di non andare a votare preferendo il mare o la montagna. Affluenza in calo rispetto al 62,98% dell'ultima tornata elettorale in Abruzzo. Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, all'Aquila, Biondi è in vantaggio (49-53%) su Pezzopane (23-27) e Di Benedetto (21-25). Alle ore 19 ha votato il 45,44.

Tre in corsa anche a Martinsicuro: l'uscente Massimo Vagnoni, Simona Lattanzi ed Emma Zarroli ed anche a Tortoreto con: Domenico Piccioni, Libera D'Amelio e Nico Carusi.