LA CURIOSITA'/ A CASTELGUIDONE NESSUN VOTANTE: ARRIVA IL COMMISSARIO

A Castelguidone, comune di 300

abitanti in provincia di Chieti, arriverà il commissario: alle

elezioni di ieri, non si è registrato nessun votante.A causare

il nulla di fatto è stata una sorta di ammutinamento tra gli

elettori e gli abitanti contro l'unica lista che si è

presentata, "Rinascita Italia", con a capo Guglielmo De Santis

di Gallipoli (Lecce), non residente in paese né in regione,

quindi un assoluto sconosciuto. Otto i candidati, tutti pugliesi

di Gallipoli, Cerignola e Gagliano del Capo, e anche loro

emeriti sconosciuti a Castelguidone.

Ad innescare la rivolta anche il fatto che Castelguidone non è

riuscito ad avere un candidato locale alla carica di primo

cittadino, dal momento che anche il sindaco uscente dal suo

secondo mandato, Donato Sabatino, a causa di motivi legati alla

sua professione, ha ritenuto opportuno non ricandidarsi per la

terza volta.

"La nostra presenza - aveva assicurato nei giorni scorsi De

Santis - non è, ma non sarà mai, un rifugio per qualcuno che

intenda usare l'occasione come escamotage per poter usufruire di

giorni di permesso, cosa che succede spesso nelle liste

cosiddette civetta. Siamo presenti a 360 gradi sul territorio

nazionale, abbiamo svariati consiglieri comunali, presenze in

varie commissioni comunali, insomma nessuno può considerarci

lista civetta".