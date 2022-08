CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA STAZIONE CARABINIERI DI NOTARESCO: IL MARESCIALLO CARLO DI DONATO NUOVO COMANDANTE.

Dal 1° agosto il Maresciallo Maggiore Carlo Di Donato ha assunto l'incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Notaresco, in sostituzione del Maresciallo Ordinario Mario Di Filippantonio, trasferito a nuovo prestigioso incarico presso il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Teramo dove, a livello provinciale, si interesserà di tutela delle norme in tema di legislazione sociale e del lavoro. Di Donato, arruolatosi nell'Arma nel 1992, è laureato in Giurisprudenza ed ha frequentetato il 4° corso semestrale per Marescialli dei Carabinieri. In passato ha prestato servizio presso l'11° Battaglione "Puglia, le Stazioni Carabinieri di Cornaredo e Roma Monte Mario, nonché presso il Nucleo Radiomobile di Roma in qualità di capo equipaggio. Prima di giungere a Notaresco ha prestato servizio presso la Stazione di Giulianova, dove si è distinto per professionalità ed incondizionata dedizione al dovere. È insignito di attestato di pubblica benemerenza della Protezione Civile, di Croce d'oro per anzianità di servizio e di una benemerenza estera conferitagli in una missione ONU in Pakistan.