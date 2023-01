PROVINCIA/ A GIULIANOVA QUATTRO CONSIGLIERI NON SEGUIRANNO LA LINEA IMPOSTA DA COSTANTINI E D'ERAMO (LEGA), VAGNONI ANCORA NON PRESENTA LA CANDIDATURA E IL PD CONTINUA GLI INCONTRI

Sta diventando davvero estenuante l'attesa della decisione del Pd all'appoggio condiviso del candidato di centrodestra alla presidenza della Provincia di Teramo. Anche ieri si è svolta un'alta riunione ma ancora nessuna fumata è venuta fuori. Le riunioni insomma continuano verso l'ìappoggio o a Vagnoni (che ancora non comuncia di aver presentato lista e firme ma ha tempo fino ad oggi alle 12) o a Piccioni. Ma come noto c'è la candidatura già presentata di D'Angelo. Anche oggi è previsto un nuovo incontro, intanto qualcosa di strano si registra su Giulianova.

A Giulianova sarebbe dovuta passare in toto la scelta di D'Eramo appoggiata dal sindaco e coordinatore provinciale leghista Jwan Costantini su Vagnoni. Ed invece ci sono dei no, a cominciare dai consiglieri Antonella Guidobaldi e Giulio Garzarella per continuare con il presidente del Consiglio, voluto dal sindaco Costantini, Matteo Francioni, ai quali si è aggiunto il consigliere d'opposizione e ex leghista Gianni Mastrili. Come dire non si può essere sempre squadra e non si può dire sempre di si.

Qualcosa si sta sfaldando sempre di più in casa Lega-D'Eramo. All'appello come dicevamo manca ancora Vagnoni. Sarà oggi la volta buona per la candidatura del sindaco di Martinsicuro?